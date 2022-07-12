45-летний Роналдо отдыхает на Ибице со своей девушкой, которая младше его на 15 лет
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Бывший бразильский нападающий Роналдо, ныне являющийся владельцем «Крузейро» (Бразилия) и «Вальядолида» (Испания), проводит отпуск на Ибице вместе со своей девушкой — профессиональной моделью Селиной Локс. Роналдо познакомился с Локс в 2015 году и ради неё прервал отношения со своей невестой. 45-летний бразилец старше своей возлюбленной на 15 лет.
Игровую карьеру Роналдо закончил в 2011 году. Он начал её в «Крузейро», а затем продолжил в ПСВ. Также бразилец выступал за «Барселону», «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринтианс». В 1997-м Роналдо выиграл «Золотой мяч».
В 2019 году Роналдо (первую часть акций выкупил годом ранее) стал президентом испанского клуба «Вальядолид», а через три года выкупил 70% акций «Крузейро».
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