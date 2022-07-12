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Эквадорский футболист на 94-й минуте забил со своей половины поля. Видео

Эквадорский футболист на 94-й минуте забил со своей половины поля. Видео
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Эквадорский футболист Фернандо Гайбор, выступающий за «Индепендьенте дель Валье», забил ударом со своей половины поля в матче эквадорского чемпионата с клубом «Кумбая» (2:0).

На 94-й минуте матча Фернандо увидел, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, и решил пробить со своей половины поля.

По данным Opta, гол был забит с 70,9 метра. Это новый рекорд эквадорского футбола.

Отметим, что в этом матче Гайбор вышел на замену и провёл на поле всего 27 минут. Помимо гола, эквадорец за отведённое ему время отметился жёлтой карточкой.

Этот матч проходил в рамках первого тура второго раунда эквадорского чемпионата. Первую часть сезона «Индепендьенте» завершил на четвёртом месте, уступив лидеру чемпионата три очка.

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