Российский нападающий подписал контракт с южнокорейским «Сеулом»

Российский нападающий Станислав Ильюченко подписал контракт с клубом «Сеул» из Южной Кореи. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.



Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого Дуйсбурга. Сначала он выступал за «Пхохан Стилерс», а перед прошлым сезоном перешёл в «Чонбук», вместе с которым впервые выиграл чемпионат Южной Кореи. Тогда он забил 15 голов в 34 матчах.



В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей и отметился двумя голами. «Чонбук» располагается на второй строчке чемпионата.

На данный момент «Сеул», за который будет выступать Ильюченко, занимает девятое место в таблице южнокорейского чемпионата, набрав 23 балла в 21 встрече.