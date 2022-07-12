Российский нападающий подписал контракт с южнокорейским «Сеулом»
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Российский нападающий Станислав Ильюченко подписал контракт с клубом «Сеул» из Южной Кореи. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.
Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого Дуйсбурга. Сначала он выступал за «Пхохан Стилерс», а перед прошлым сезоном перешёл в «Чонбук», вместе с которым впервые выиграл чемпионат Южной Кореи. Тогда он забил 15 голов в 34 матчах.
В нынешнем сезоне форвард провёл 17 матчей и отметился двумя голами. «Чонбук» располагается на второй строчке чемпионата.
На данный момент «Сеул», за который будет выступать Ильюченко, занимает девятое место в таблице южнокорейского чемпионата, набрав 23 балла в 21 встрече.
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