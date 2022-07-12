Левандовски приехал на медосмотр для «Баварии», но всё ещё хочет перейти в «Барселону»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски сегодня, 12 июля, приехал на медосмотр в преддверии начала предсезонных сборов в составе немецкой команды. Однако польский футболист по-прежнему планирует перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 33-летний Левандовски хочет, чтобы сделка была закрыта как можно скорее. «Барселона» уверена в подписании Роберта, но испанскому клубу нужно договориться о переходе с «Баварией». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предложили за игрока € 50 млн.
В минувшем сезоне Левандовски в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между Робертом и «Баварией» истекает в конце сезона-2022/2023.
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