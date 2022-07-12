В выборах на пост президента РПЛ будет участвовать один кандидат — Александр Алаев

Избирательная комиссия Российской Премьер-Лиги завершила приём заявлений для участия в выборах на пост президента РПЛ. В выборах будет участвовать один кандидат – Александр Алаев, который с 7 июля 2022 года занимает должность и. о. президента РПЛ.
Выборы президента РПЛ назначены на 16 августа 2022 года.
Напомним, Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги. В мае «Чемпионат» сообщал, что Хачатурянц подаст в отставку с поста главы РПЛ по собственному желанию после завершения сезона-2021/2022.
Ашот Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.
Лучший молодой футболист РПЛ в сезоне-2021/2022?
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