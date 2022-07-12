«Ньюкасл» заинтересован в трансфере воспитанника «Реала»

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас может продолжить карьеру в Англии. «Ньюкасл» заинтересован в подписании 27-летнего воспитанника мадридского «Реала». Об этом сообщает Relevo.

Де Томас оказался в «Эспаньоле» в январе 2020 года, перейдя из «Бенфики» за € 22,5 млн. С тех пор Рауль забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 89 матчах. Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году. В ноябре 2021-го де Томас дебютировал за сборную Испании (четыре матча, без результативных действий).

«Эспаньол» по итогам сезона-2021/2022 финишировал в турнирной таблице чемпионата Испании на 14-м месте.

«Гранада» — «Эспаньол». Видеообзор матча. Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:

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