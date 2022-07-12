В «Крыльях Советов» рассказали, как губернатор Самарской области помогает клубу

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков рассказал о роли губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в жизни клуба. По словам функционера, губернатор максимально вовлечён в жизнь команды.
«Как «Крыльям Советов» помогает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? Как мы уже сказали, Дмитрий Игоревич очень вовлечён в жизнь «Крыльев», общается с тренером. Многие решения принимаются им с учётом высокой степени погружения в дела клуба. Это не праздный интерес, он действительно этим увлечён. Искренне переживает за клуб. Старается сделать лучше. Сделать всё, что в его силах. Это очевидно всем — не только футболистам и тренерам, но и болельщикам», — приводит слова Дьякова «Спорт-экспресс».
Напомним, в минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
- 12 июля 2022
-
13:31
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:48
-
12:47
-
12:42
-
12:23
-
12:11
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:44
-
10:43
-
10:32
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:35
-
08:30