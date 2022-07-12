В «Крыльях Советов» рассказали, как губернатор Самарской области помогает клубу

Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков рассказал о роли губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в жизни клуба. По словам функционера, губернатор максимально вовлечён в жизнь команды.

«Как «Крыльям Советов» помогает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров? Как мы уже сказали, Дмитрий Игоревич очень вовлечён в жизнь «Крыльев», общается с тренером. Многие решения принимаются им с учётом высокой степени погружения в дела клуба. Это не праздный интерес, он действительно этим увлечён. Искренне переживает за клуб. Старается сделать лучше. Сделать всё, что в его силах. Это очевидно всем — не только футболистам и тренерам, но и болельщикам», — приводит слова Дьякова «Спорт-экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.