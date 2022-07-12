«Ливерпуль» представил комплект формы, выполненный в переливающихся цветах

«Ливерпуль» презентовал гостевой комплект формы от технического спонсора Nike на сезон-2022/2023. Футболки выполнены в белом цвете с нанесёнными переливающимися узорами нескольких цветов. Логотип клуба и спонсоров оформлен в чёрном цвете.

Фото: ФК «Ливерпуль»

Сообщается, что оригинальный комплект и реплика будут производиться из экологически чистого материала — полиэфирной ткани, которую создают из переработанных пластиковых бутылок. В продажу экипировка поступит 19 августа, но уже сейчас на сайте «Ливерпуля» можно оформить предзаказ. Вратарская форма будет выполнена в чёрном цвете.

Другие новые формы клубов на сезон-2022/2023 можно посмотреть здесь:

Сегодня, 12 июля, английская команда впервые сыграет в этом комплекте в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (начало – в 16:00 мск).