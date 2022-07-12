Фёдор Кудряшов выступил с заявлением о завершении карьеры в сборной России

36-летний защитник Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России. Ранее футболист заявлял, что мечтает сыграть на чемпионате мира – 2022 в Катаре, а после этого уже завершить выступления за национальную команду. Однако отстранение России от международных турниров разрушило планы Кудряшова. Фёдор сообщал о намерении повесить бутсы на гвоздь в одном из своих недавних интервью, а теперь подтвердил это и через официальный источник, выступив с объёмным заявлением.

«Сейчас это сложно представить, но моей истории со сборной России могло и не быть. Я играл за молодёжку, а потом – как отрезало: в сборную России вызовов не получал. Были мысли, что «националка» – это не про меня. А вот родные и близкие верили в то, что однажды я сыграю за первую команду. Папа вообще не сомневался. В 2010 году, когда Россия получила право провести чемпионат мира – 2018, он так и сказал мне: «Федя, это моя мечта, и она должна также быть твоей мечтой. Сделай всё, чтобы туда попасть». Тогда мне было 23 года, и до моего вызова в сборную оставалось ещё целых шесть лет.

Когда Станислав Саламович Черчесов принял национальную команду и вызвал меня, я был очень рад этому событию. Честно, не думал, что так случится, это стало для меня большим сюрпризом. И, конечно, огромной честью. Но на тот момент я не строил далеко идущие планы: было важно зарекомендовать себя, закрепиться. Дебютировал в контрольном матче с Турцией в 29 лет, ощущения – непередаваемые. Ещё больший шквал эмоций был связан с моим попаданием в заявку на чемпионат мира – 2018. Но вместе с радостью чувствовал огромную ответственность. Прекрасно понимал, что просто сыграть на домашнем ЧМ – мало. Нужно обязательно выступить успешно, иначе потом долго будешь получать негатив.

У меня была мечта: поехать в Катар на чемпионат мира. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После турнира в России я хотел сыграть ещё на одном…



Когда Россию начали исключать отовсюду, появились сомнения. Помню, как только запретили выступить паралимпийцам, я понял: не будет ни стыков, ни чемпионата мира. Получается, даже если бы не случилось моего автогола в Сплите, Россию всё равно бы не пустили в Катар…



В итоге принял решение завершить карьеру в сборной России. Жаль, что не получилось сделать это по-другому. Но ничего страшного — есть моменты важнее футбола. Мне уже 36 лет, нужно быть реалистом. Но играть в футбол хочу продолжать как можно дольше! Желания — море! Дай бог, помимо этого сезона, проведу ещё два-три года. А там, может, и до 40 дотяну.



Никогда не забуду те эмоции, которые испытывал, выходя на поле в футболке национальной команды. Благодарен всем тем, с кем играл и работал в сборной все эти годы. Отдельно хочу сказать спасибо нашим болельщикам: они давали нам дополнительные силы и создавали на трибунах незабываемую атмосферу», — приводит слова Кудряшова официальный сайт РФС.