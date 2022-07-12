Вратарь «Рубина» Дюпин: мне ничего не известно о прибытии Дзюбы на тренировочный сбор
Поделиться
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, что не знает о возможном прибытии нападающего Артёма Дзюбы на тренировочный сбор казанской команды.
«Мне ничего не известно о прибытии Дзюбы на тренировочный сбор «Рубина», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба сегодня, 12 июля, прибыл в расположение «Рубина» для поддержания физической формы. Сейчас Артём находится в статусе свободного агента: 30 июня истёк его контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2015 года.
В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).
Новость по темеИсточник: Дзюба находится в расположении «Рубина»
Комментарии
- 12 июля 2022
-
13:31
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:48
-
12:47
-
12:42
-
12:23
-
12:11
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:44
-
10:43
-
10:32
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:35
-
08:30
Партнерский контент