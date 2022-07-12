Вратарь «Рубина» Дюпин: мне ничего не известно о прибытии Дзюбы на тренировочный сбор

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, что не знает о возможном прибытии нападающего Артёма Дзюбы на тренировочный сбор казанской команды.

«Мне ничего не известно о прибытии Дзюбы на тренировочный сбор «Рубина», — сказал Дюпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что 33-летний Дзюба сегодня, 12 июля, прибыл в расположение «Рубина» для поддержания физической формы. Сейчас Артём находится в статусе свободного агента: 30 июня истёк его контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2015 года.

В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).