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Ал. Мостовой — о прибытии Дзюбы на сбор «Рубина»: ну рассмешили! Не надо ему в ФНЛ!

Ал. Мостовой — о прибытии Дзюбы на сбор «Рубина»: ну рассмешили! Не надо ему в ФНЛ!
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о появлении нападающего Артёма Дзюбы на тренировочных сборах «Рубина». Сообщалось, что 33-летний форвард, находящийся в статусе свободного агента, будет поддерживать с казанцами физическую форму.

«Рассмешили! Как мне кажется, вброс какой-то. Пока мне мало в это верится. Не могу понять, зачем это Дзюбе. Не надо ему в ФНЛ! Ну рассмешили меня с утра», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В составе «Зенита» Дзюба за семь лет забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. Его контракт с командой истёк 30 июня. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).

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Источник: Дзюба находится в расположении «Рубина»
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