«Уфа» объявила о расторжении контракта с Беленовым
Поделиться
Вратарь Александр Беленов и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
35-летний футболист не играл с мая 2021 года. Он получил травму в матче с «Химками» и был вынужден пропустить стыковые матчи за право играть в Российской Премьер-Лиге. «Уфа» без основного вратаря вылетела в Первую лигу. Беленов вернулся в расположение команды на сборах к сезону-2022/2023. Лишь несколько недель назад Беленов начал тренироваться и вернулся в общую группу.
Беленов стал игроком «Уфы» в феврале 2017 года. С тех пор вратарь в 165 матчах за команду пропустил 179 мячей и 54 раза сыграл «на ноль». Контракт Александра с башкирской командой действовал до конца 2022 года.
Комментарии
- 12 июля 2022
-
13:31
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:48
-
12:47
-
12:42
-
12:23
-
12:11
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:05
-
10:50
-
10:44
-
10:43
-
10:32
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:36
-
09:24
-
09:00
-
08:35
-
08:30
Партнерский контент