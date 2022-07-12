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«Уфа» объявила о расторжении контракта с Беленовым

«Уфа» объявила о расторжении контракта с Беленовым
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Вратарь Александр Беленов и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

35-летний футболист не играл с мая 2021 года. Он получил травму в матче с «Химками» и был вынужден пропустить стыковые матчи за право играть в Российской Премьер-Лиге. «Уфа» без основного вратаря вылетела в Первую лигу. Беленов вернулся в расположение команды на сборах к сезону-2022/2023. Лишь несколько недель назад Беленов начал тренироваться и вернулся в общую группу.

Беленов стал игроком «Уфы» в феврале 2017 года. С тех пор вратарь в 165 матчах за команду пропустил 179 мячей и 54 раза сыграл «на ноль». Контракт Александра с башкирской командой действовал до конца 2022 года.

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