Радимов: ну Дзюба же не играть идёт в «Рубин» — просто поддерживает форму

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о появлении форварда Артёма Дзюбы на тренировочных сборах казанского «Рубина». Сообщалось, что 33-летний футболист будет поддерживать с командой физическую форму.

«Ну Дзюба же не играть идёт в «Рубин». Пусть тренируется, что такого? Не думаю, что Артём будет играть в ФНЛ. Просто поддерживает форму. С командой её легче поддерживать, чем одному», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В составе «Зенита» Дзюба за семь лет забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. Его контракт с командой истёк 30 июня. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).