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Пернилле Хардер объяснила драму с футболками

Пернилле Хардер объяснила драму с футболками
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Нападающая женской сборной Дании Пернилле Хардер рассказала, что её футболка изначально не предназначалась юной болельщице сборной Дании.

После матча с Германией Пернилле Хардер направилась к датским фанатам на стадионе. На трибунах находилась юная болельщица с табличкой «Сегодня мой день рождения. Хардер, можно твою футболку?». Рядом стояла взрослая женщина с табличкой «Пернилле Хардер, можно мне взять твою футболку?»

Датский капитан подошла прямо к толпе и вручила футболку женщине, которая проделала путь из Аргентины, чтобы посмотреть женский Евро-2022.

Однако юная болельщица была убеждена, что подарок от Хардер предназначен именно для неё. В СМИ появилась информация, что футболку у девочки украла взрослая женщина.

«После матча с Германией я подарила свою футболку аргентинской болельщице. Она проделала огромный путь, чтобы увидеть чемпионат Европы в Лондоне, и была очень счастлива», — приводит слова Хардер TV2.

Отметим, что Хардер отдала юной болельщице ещё одну свою игровую футболку.

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