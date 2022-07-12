Пернилле Хардер объяснила драму с футболками

Нападающая женской сборной Дании Пернилле Хардер рассказала, что её футболка изначально не предназначалась юной болельщице сборной Дании.



После матча с Германией Пернилле Хардер направилась к датским фанатам на стадионе. На трибунах находилась юная болельщица с табличкой «Сегодня мой день рождения. Хардер, можно твою футболку?». Рядом стояла взрослая женщина с табличкой «Пернилле Хардер, можно мне взять твою футболку?»



Датский капитан подошла прямо к толпе и вручила футболку женщине, которая проделала путь из Аргентины, чтобы посмотреть женский Евро-2022.



Однако юная болельщица была убеждена, что подарок от Хардер предназначен именно для неё. В СМИ появилась информация, что футболку у девочки украла взрослая женщина.



«После матча с Германией я подарила свою футболку аргентинской болельщице. Она проделала огромный путь, чтобы увидеть чемпионат Европы в Лондоне, и была очень счастлива», — приводит слова Хардер TV2.



Отметим, что Хардер отдала юной болельщице ещё одну свою игровую футболку.

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