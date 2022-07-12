Карпин — о Дзюбе на сборе «Рубина»: мне-то что оценивать? Никак не оценю
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Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о прибытии форварда Артёма Дзюбы на тренировочные сборы казанского «Рубина». Напомним, именно при Карпине Дзюба перестал вызываться в сборную России.
«Дзюба на сборе «Рубина»? Без комментариев. Никак не оценю. Мне-то что оценивать?» — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее СМИ сообщали, что 33-летний футболист будет поддерживать с «Рубином» физическую форму до перехода в новую команду. С 30 июня Дзюба находится в статусе свободного агента — истёк его контракт с «Зенитом».
По данным прессы, Дзюбой интересуется ряд клубов из России и Турции, но никаких конкретных договорённостей о переходе у Артёма ещё нет.
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