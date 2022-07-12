«Не хотел сидеть на балансе клуба». Беленов попрощался с болельщиками «Уфы»

Бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов попрощался с болельщиками команды. Сегодня, 12 июля, стороны объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию.

«Уважаемые болельщики! Я провёл на этом стадионе хорошие 5,5 лет. Сегодня была моя заключительная тренировка: я покидаю клуб. В голове творится вулкан, хочется очень много сказать. Хочу сказать вам огромное спасибо, всем, кто приходил на стадион, поддерживал команду на протяжении этого времени. У нас были и хорошие, и не очень моменты, но вы всегда оставались с нами. Хочется сказать большое спасибо фанатскому сектору, женскому, семейному, каждому, кто посещал стадион с детьми. Это время я буду всегда вспоминать с теплотой. Я вам очень всем благодарен.

Для меня «Уфа» — не просто клуб или какая-то ступенька в карьере. Этот город останется в моём сердце навсегда, потому что я провёл здесь хорошее время. Я всегда старался быть честным с вами, всегда старался отдаваться полностью. У меня в этом городе родилась дочь, часть Уфы навсегда будет со мной. Хочу сказать огромное спасибо обслуживающему персоналу. Люди приходили и уходили, но вы всегда работали на максимум. Хочу сказать спасибо руководству клуба, что мы расстаёмся в хороших отношениях и друзьями. Я не хотел сидеть на балансе клуба, потому что для меня этот клуб много значит. Встретимся с вами обязательно на стадионах. Искренне ценю вашу поддержку, поэтому только благодарность и позитив. Спасибо всем людям, которые работали на стадионе, создавали наш быт: уборщицы, прачки, охранники.



Благодарен тренерскому штабу. Хочу особо отметить Юрия Валентиновича Перескокова (бывший тренер вратарей «Уфы». — Прим. «Чемпионата»), с которым я провёл здесь 4,5 года. Он для меня второй отец. Всех обнимаю, буду всегда вспоминать с теплотой. Ваш Беля», —сказал Беленов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Уфы».