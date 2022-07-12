В «Рубине» показали, как Дзюба тренируется вместе с командой
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Пресс-служба казанского «Рубина» в телеграм-канале опубликовала видео, на котором российский нападающий Артём Дзюба проводит тренировку вместе с командой. Однако в клубе сообщают, что речи о подписании соглашения с 33-летним игроком не идёт.
33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом», за который Артём выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Рубин» вылетел в Первую лигу (экс-ФНЛ-1). Сезон для подопечных Леонида Слуцкого начнётся домашним матчем с «Родиной» 17 июля.
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