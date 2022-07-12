«Пашу, сбросил 2,5 килограмма». Плющенко рассказал о подготовке к футбольной карьере

Прославленный российский фигурист Евгений Плющенко признался, как готовится к футбольному турниру среди блогерских команд.

«В августе пройдёт футбольный турнир среди блогерских команд — я хотел бы принять в нём участие. Я уже начал готовиться! Сбросил 2,5 килограмма. Пашу! Постараюсь не подвести команду, если всё наладится», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее 39-летний Плющенко заявил, что ведёт переговоры о выступлении за клуб из футбольной Медиалиги. Евгений рассказал, что уже провёл первую футбольную тренировку. Действующим победителем Медиалиги является команда «2Drots».

Девятилетний сын Евгения Плющенко Александр тренирует тройной аксель на удочке. Видеоролик: