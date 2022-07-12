Холанд поделился воспоминаниями об игре против «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, каково было играть против «горожан».
«Я играл против «Манчестер Сити» в прошлом году… Не касался мяча 25 минут. Я такой: «Гюндоган, пожалуйста, перестань играть в тики-таку», — приводит слова Холанда ESPN UK.
Речь идёт об 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». Дальше прошёл «Манчестер Сити», выиграв 4:2 по сумме двух матчей.
Напомним, 21-летний Холанд выступал за «Боруссию» с 29 декабря 2019 года. С тех пор норвежский нападающий в 89 матчах отметился 86 голами и 23 результативными передачами.
10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с форвардом. Холанд стал игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Трансфер оценивается в € 60 млн.
- 12 июля 2022
-
15:06
-
14:59
-
14:59
-
14:51
-
14:30
-
14:16
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:31
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:48
-
12:47
-
12:42
-
12:23
-
12:11
-
12:11
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:05
-
10:50