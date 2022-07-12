Холанд поделился воспоминаниями об игре против «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, каково было играть против «горожан».



«Я играл против «Манчестер Сити» в прошлом году… Не касался мяча 25 минут. Я такой: «Гюндоган, пожалуйста, перестань играть в тики-таку», — приводит слова Холанда ESPN UK.



Речь идёт об 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда Холанд выступал за дортмундскую «Боруссию». Дальше прошёл «Манчестер Сити», выиграв 4:2 по сумме двух матчей.



Напомним, 21-летний Холанд выступал за «Боруссию» с 29 декабря 2019 года. С тех пор норвежский нападающий в 89 матчах отметился 86 голами и 23 результативными передачами.



10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с форвардом. Холанд стал игроком «горожан» 1 июля 2022 года. Трансфер оценивается в € 60 млн.

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