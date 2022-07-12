Кемаль Адеми вернулся в «Химки» после аренды в «Падерборне»

Нападающий подмосковных «Химок» Кемаль Адеми вернулся в расположение российской команды после аренды в немецком «Падерборне».
«Нападающий «Химок» Кемаль Адеми вернулся в расположение клуба. В январе форвард был арендован немецким «Падерборном». Накануне Кемаль присоединился к команде и провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги», — написала пресс-служба «Химок» на клубном сайте.
Напомним, в конце января текущего года Адеми перешёл в немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Швейцарский футболист стал игроком «Химок» в августе 2021 года.
По итогам сезона-2021/2022 «Химки» в стыковых матчах сумели одолеть «СКА-Хабаровск» и сохранить прописку в РПЛ. Первый матч нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Химки» проведут на домашнем стадионе с действующим чемпионом страны санкт-петербургским «Зенитом» 15 июля.
- 12 июля 2022
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