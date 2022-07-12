«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 12 июля, на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд) в рамках товарищеского матча встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Стартовый свисток игры прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделёф, Фернандеш(к), Марсьяль, Рашфорд, Фред, Варан, Дало, Шоу, Санчо, Мактоминей.
Запасные: Хитон, Байи, Маласия, Амад, Теллес, Пельистри, Ван-Биссака, ван де Бек, Эланга, Лэрд, Чонг, Ханнибал, Гарначо, Сэведж, Икбал.
«Ливерпуль»: Алисон, Мабайя, Филлипс, Гомес, Чемберс, Хендерсон, Мортон, Карвалью, Эллиотт, Диас, Фирмино.
Запасные: Адриан, Мрожек, Дэвис, ван Дейк, Конате, Тьяго, Милнер, Кейта, Салах, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Робертсон, Нуньес, Матис, Байчетич, Уильямс, Кларк, Кларксон, Александер-Арнольд, ван дер Берг, Норрис, Хилл, Фрауендорф.
- 12 июля 2022
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