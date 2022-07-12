Жоржиньо рассказал о своём будущем

Полузащитник «Челси» Жоржиньо заявил, что не думает о переходе из клуба этим летом. Однако итальянец признался, что не знает, где продолжит свою карьеру, поскольку до конца его контракта с синими осталось меньше года.
«Конечно, я люблю «Челси». Я чувствую себя здесь очень хорошо и хотел бы тут остаться. Но вы знаете, сейчас многое происходит, и мы ничего не знаем. Как уже говорил, я сейчас здесь, у меня контракт, и мне нравится тут, я чувствую себя здесь очень хорошо. Так что у меня нет мыслей о переезде. Уже много лет идут спекуляции. Каждый год! Я не думаю об этом. Просто думаю о том, где я нахожусь, и концентрируюсь на 100%. Я в «Челси» и думаю о «Челси» на 100%», — приводит слова итальянца Football.London.
Контракт Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году. Ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к игроку со стороны итальянских клубов.
Напомним, Жоржиньо перешёл в «Челси» из «Наполи» в 2018 году. В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. С 2016 года Жоржиньо вызывается в национальную команду Италии. В составе сборной полузащитник — чемпион Европы (2020).
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