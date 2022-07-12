Петржела: Fan ID может пойти во вред футболу в России. Зачем фанатам паспорта болельщиков?
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о введении в России «карты болельщика» (Fan ID).
«Буду ли я оформлять Fan ID, если приеду в Россию? Я? Зачем? Не думаю, что полечу в Россию в ближайшее время. Fan ID не нужен! Зачем эти паспорта болельщиков? Это может пойти во вред российскому футболу. Фанаты хотят прийти на стадион — и всё. Им не надо никакого Fan ID!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, карту болельщика можно получить через портал «Госуслуг». Процедура началась 4 июля и вызвала множество проблем для фанатов при получении. Ряд фанатских объединений клубов Российской Премьер-Лиги подтвердил, что не будут посещать игры команды после введения Fan ID.
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