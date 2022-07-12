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«Манчестер Сити» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Родри

«Манчестер Сити» объявил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником Родри
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Полузащитник Родриго Эрнандес (Родри) продлил соглашение с английским «Манчестер Сити» до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба горожан на официальном сайте.

26-летний Родри перешёл в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. С тех пор испанский полузащитник принял участие в 151 матче, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Вместе с «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес выиграл пять трофеев. В 2018-м Родри дебютировал за сборную Испании (33 игры, гол и голевая передача).

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии во второй раз подряд.

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