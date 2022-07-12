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Френки де Йонг прибыл на предсезонный сбор «Барселоны»

Френки де Йонг прибыл на предсезонный сбор «Барселоны»
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Полузащитник Френки де Йонг прибыл на предсезонный сбор «Барселоны» вместе с другими игроками, представляющими свои национальные команды. Перед первым занятием он встретился с Хави Эрнандесом, Матеу Алемани и Йорди Круиффом, чтобы попытаться понять свою нынешнюю ситуацию, сообщает Football Espana.

Ранее появлялась информация об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт нидерландского футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал комментировать слухи о переходе нидерландского футболиста.

«Я не говорю об игроках, у которых нет контракта с «Манчестер Юнайтед». Я ничего не могу вам об этом сказать», — заявил тен Хаг на пресс-конференции в преддверии товарищеской игры с «Ливерпулем».

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