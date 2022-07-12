Полузащитник Френки де Йонг прибыл на предсезонный сбор «Барселоны» вместе с другими игроками, представляющими свои национальные команды. Перед первым занятием он встретился с Хави Эрнандесом, Матеу Алемани и Йорди Круиффом, чтобы попытаться понять свою нынешнюю ситуацию, сообщает Football Espana.
Ранее появлялась информация об интересе к де Йонгу со стороны «Манчестер Юнайтед». Действующий контракт нидерландского футболиста с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не стал комментировать слухи о переходе нидерландского футболиста.
«Я не говорю об игроках, у которых нет контракта с «Манчестер Юнайтед». Я ничего не могу вам об этом сказать», — заявил тен Хаг на пресс-конференции в преддверии товарищеской игры с «Ливерпулем».
- 12 июля 2022
-
16:37
-
16:29
-
16:23
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
14:59
-
14:59
-
14:51
-
14:30
-
14:16
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
-
13:36
-
13:31
-
13:24
-
13:17
-
13:14
-
13:12
-
13:07
-
13:05
-
13:00