В «БроукБойз» рассказали о переговорах по подписанию Евгения Плющенко
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Глава футбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о переговорах команды с прославленным российским фигуристом Евгением Плющенко. Ранее он заявил, что хочет сыграть за блогерскую футбольную команду на турнире в августе.
«Нам ничего не известно о переговорах Плющенко с другими клубами. Вышли на него через доктора Александра Тутова, который является игроком нашей команды. Насколько я понимаю, у Евгения есть желание играть в футбол — он следил за Медиалигой и в том числе хочет выходить на поле. Он может достичь успеха в футболе. Переговоры идут, обговариваются детали. Одно лишь присутствие Плющенко в команде может привлечь спонсоров», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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