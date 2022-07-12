Миллиардер возмутился, что женский Евро комментируют лишь женщины. Ему ответили в BBC

Британский бизнесмен Алан Шугар высказался по поводу освещения женского чемпионата Европы, недовольный тем, что, по его мнению, не хватает мужчин-комментаторов во время матчей.



«Я смотрю женский футбол и заметил, что ВСЕ комментаторы — женщины. Я также заметил, что когда показывают мужской футбол, есть символическая женщина-комментатор, чтобы прикрыть задницу вещателя. Должен ли я жаловаться, что в женском футболе должен быть комментатор-мужчина?" — приводит слова Шугара Metro.



Странно, что твит Шугара появился в сети в то время, когда Джонатан Пирс выполнял обязанности комментатора во время матча между Нидерландами и Швецией.



Комментатор BBC Робин Коуэн, комментировавшая игру со стадиона «Брайтон Коммьюнити», поспешила напомнить Шугару, что один из их «символических мужчин» был на месте.



«Прекрасный снимок одного из гостей нашей студии, Йонаса Эйдевалла. Один из наших символических мужчин. Добрый вечер, лорд Шугар», — сказала Коуэн по окончании первого тайма.