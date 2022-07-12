Беленов — о Газизове: тащит на своих плечах клуб, который никому в Башкирии не нужен
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Бывший вратарь «Уфы» Александр Беленов в соцсетях опубликовал прощальный пост в связи с уходом из клуба и адресовал похвалу генеральному директору команды Шамилю Газизову.
«Спасибо болельщикам ФК «Уфа», я выходил на поле для вас. Спасибо всем, кто был рядом эти 5,5 лет и поддерживал в трудные минуты. Спасибо работникам клуба: ваша роль незаметна, но очень важна. Респект Газизову, что тащит на своих плечах клуб, который никому в республике не нужен.
Желаю клубу вернуться в РПЛ! Я всегда буду вспоминать с радостью и теплотой своё время в Уфе. Увидимся на футболе», — написал Беленов.
35-летний Беленов и «Уфа» объявили о расторжении контракта сегодня, 12 июля. Александр выступал в составе башкирской команды с февраля 2017 года.
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