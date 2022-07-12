Леонид Федун — о смене руководителя «Спартака»: бред! Что ещё пришлют с Марса или Венеры?!

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возможной смене руководителя московского клуба.

«Бред! Я уже устал комментировать этот бред. Что ещё пришлют с Марса или Венеры?!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, ранее Sport24 сообщал, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцин. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун должен сохранить своё место в совете директоров.



В сезоне-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит» — это четвёртое золото для сине-бело-голубых подряд.