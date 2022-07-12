«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023

Миланский «Интер» на официальном сайте продемонстрировал новую домашнюю экипировку команды на сезон-2022/2023.
Форма выполнена в традиционных для клуба синем и чёрном цветах. Дизайн экипировки сделан с отсылкой к форме 1960-х годов. Также дизайнеры подчеркнули связь клуба с городом — на внутренней стороне воротника написано «Милан». На груди расположены логотипы спонсоров «Интера», а также эмблема клуба. Шорты выполнены в чёрном цвете. Техническим спонсором «Интера» является американская компания Nike.
Фото: пресс-служба «Интера»
По итогам сезона-2021/2022 «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Милан». Новый розыгрыш чемпионата Италии начнётся 13 августа. В матче первого тура Серии А сезона-2022/2023 «Интер» сыграет с «Лечче».
- 12 июля 2022
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