«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023

Миланский «Интер» на официальном сайте продемонстрировал новую домашнюю экипировку команды на сезон-2022/2023.



Форма выполнена в традиционных для клуба синем и чёрном цветах. Дизайн экипировки сделан с отсылкой к форме 1960-х годов. Также дизайнеры подчеркнули связь клуба с городом — на внутренней стороне воротника написано «Милан». На груди расположены логотипы спонсоров «Интера», а также эмблема клуба. Шорты выполнены в чёрном цвете. Техническим спонсором «Интера» является американская компания Nike.

Фото: пресс-служба «Интера»

По итогам сезона-2021/2022 «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Милан». Новый розыгрыш чемпионата Италии начнётся 13 августа. В матче первого тура Серии А сезона-2022/2023 «Интер» сыграет с «Лечче».