Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023

«Интер» представил домашнюю форму на сезон-2022/2023
Комментарии

Миланский «Интер» на официальном сайте продемонстрировал новую домашнюю экипировку команды на сезон-2022/2023.

Форма выполнена в традиционных для клуба синем и чёрном цветах. Дизайн экипировки сделан с отсылкой к форме 1960-х годов. Также дизайнеры подчеркнули связь клуба с городом — на внутренней стороне воротника написано «Милан». На груди расположены логотипы спонсоров «Интера», а также эмблема клуба. Шорты выполнены в чёрном цвете. Техническим спонсором «Интера» является американская компания Nike.

Фото: пресс-служба «Интера»

По итогам сезона-2021/2022 «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал «Милан». Новый розыгрыш чемпионата Италии начнётся 13 августа. В матче первого тура Серии А сезона-2022/2023 «Интер» сыграет с «Лечче».

Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды Шейхи из «Ньюкасла» попали в скандал. В Англии возмущены новой формой команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022