Футболистка «Зенита» Поздеева: очень хотелось бы сыграть на «Газпром Арене»!

Полузащитник женского футбольного клуба «Зенит» Анастасия Поздеева заявила, что хотела бы сыграть на стадионе мужской команды сине-бело-голубых «Газпром Арене».

«Очень хотелось бы сыграть на «Газпром Арене»! Думаю, пришло бы много болельщиков. Судя по последним матчам, интерес к нашей команде растёт. На домашних матчах практически полный стадион, потрясающая атмосфера, много детей, люди приходят семьями, много девочек, которые сами занимаются футболом.

Я, когда вижу, как они на нас смотрят, себя в их возрасте вспоминаю. И во время матча ощущение такое, словно мы на чемпионате Европы ― там же тоже небольшие стадионы, много людей и очень хорошая атмосфера», — цитирует футболистку женская пресс-служба сине-бело-голубых.

В текущем сезоне футболистка провела 10 матчей в женской Суперлиге, в которых не отметилась голами и результативными передачами.