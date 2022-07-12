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Губернатор Самарской области Азаров провёл встречу с игроками «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Азаров провёл встречу с игроками «Крыльев Советов»
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с футболистами и тренерским штабом «Крыльев Советов». Визит политика прокомментировал главный тренер самарцев Игорь Осинькин.

«Спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что он всегда рядом. Губернатор – часть нашей команды, он всегда слышит наши просьбы, помогает нам во всех направлениях. Команда же будет полностью отдаваться на поле, мы будем стараться побеждать в каждом матче. Все условия для этого руководством региона и области созданы», — цитирует специалиста пресс-служба команды.

По итогам завершившегося сезона подопечные Игоря Осинькина заняли восьмое место в Российской Премьер-Лиге. По истечении чемпионата команду покинул лучший ассистент лиги Антон Зиньковский. Он перебрался в «Спартак».

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