Губернатор Самарской области Азаров провёл встречу с игроками «Крыльев Советов»
Поделиться
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с футболистами и тренерским штабом «Крыльев Советов». Визит политика прокомментировал главный тренер самарцев Игорь Осинькин.
«Спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что он всегда рядом. Губернатор – часть нашей команды, он всегда слышит наши просьбы, помогает нам во всех направлениях. Команда же будет полностью отдаваться на поле, мы будем стараться побеждать в каждом матче. Все условия для этого руководством региона и области созданы», — цитирует специалиста пресс-служба команды.
По итогам завершившегося сезона подопечные Игоря Осинькина заняли восьмое место в Российской Премьер-Лиге. По истечении чемпионата команду покинул лучший ассистент лиги Антон Зиньковский. Он перебрался в «Спартак».
Комментарии
- 12 июля 2022
-
17:59
-
17:54
-
17:45
-
17:36
-
17:36
-
17:26
-
17:12
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:29
-
16:23
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
14:59
-
14:59
-
14:51
-
14:30
-
14:16
-
14:14
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:48
-
13:45
-
13:41
Партнерский контент