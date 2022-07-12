«Барселона» объявила о трансфере форварда Рею Маная в «Уотфорд»

Нападающий «Барселоны» Рею Манай перешёл в «Уотфорд», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Детали сделки не разглашаются. Известно, что «Барселона» получит 50% от будущей перепродажи 25-летнего албанского футболиста.
Напомним, Манай перешёл в «Барселону» в январе 2020 года и выступал за вторую команду каталонского клуба. В августе прошлого года албанский форвард перешёл в «Специю» на правах аренды. В минувшем сезоне Манай принял участие в 30 матчах за «Специю» в итальянской Серии А и забил пять голов. Ранее албанский футболист играл за «Интер», «Гранаду», «Альбасете» и другие команды. С 2015 года Манай вызывается в национальную команду Албании.
По итогам прошлого сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры.
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