Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» объявила о трансфере форварда Рею Маная в «Уотфорд»

«Барселона» объявила о трансфере форварда Рею Маная в «Уотфорд»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Рею Манай перешёл в «Уотфорд», сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Детали сделки не разглашаются. Известно, что «Барселона» получит 50% от будущей перепродажи 25-летнего албанского футболиста.

Напомним, Манай перешёл в «Барселону» в январе 2020 года и выступал за вторую команду каталонского клуба. В августе прошлого года албанский форвард перешёл в «Специю» на правах аренды. В минувшем сезоне Манай принял участие в 30 матчах за «Специю» в итальянской Серии А и забил пять голов. Ранее албанский футболист играл за «Интер», «Гранаду», «Альбасете» и другие команды. С 2015 года Манай вызывается в национальную команду Албании.

По итогам прошлого сезона «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице Примеры.

«МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста «МЮ» платит «Барселоне» тонну денег за Френки. Хотя в команде есть свой Иньеста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022