Дания — Финляндия: составы команд на матч женского Евро-2022

Стали известны стартовые составы женских сборных Дании и Финляндии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч».



Сборная Дании: Кристенсен, Севеке, Стине Педерсен, Вейе, Андерсен, Троэльсгор, Софи Педерсен, Томсен, Надим, Брюн, Хардер.



Сборная Финляндии: Корпела, Пиккуйямся, Куйкка, Вестерлунд, Койвисто, Элинг, Сумманен, Аланен, Сайнио, Франсси, Сяллстрём.

Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем турнира является сборная Нидерландов.