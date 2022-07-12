Дания — Финляндия: составы команд на матч женского Евро-2022
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Стали известны стартовые составы женских сборных Дании и Финляндии на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия). Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч».
Сборная Дании: Кристенсен, Севеке, Стине Педерсен, Вейе, Андерсен, Троэльсгор, Софи Педерсен, Томсен, Надим, Брюн, Хардер.
Сборная Финляндии: Корпела, Пиккуйямся, Куйкка, Вестерлунд, Койвисто, Элинг, Сумманен, Аланен, Сайнио, Франсси, Сяллстрём.
Женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим обладателем турнира является сборная Нидерландов.
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