Полузащитница «Зенита» поделилась мнением о рейтингах красивых футболисток

Полузащитник женского футбольного клуба «Зенит» Анастасия Поздеева рассказала о своём отношении к рейтингам красивых футболисток. Несколько лет назад одно издание в ключило её в топ-10 самых красивых футболисток ЦСКА, когда она защищала цвета армейцев.
«Двойственное у меня отношение к рейтингам красивых футболисток. С одной стороны, приятно. Но все же я предпочитаю, чтобы нас оценивали, в первую очередь, как футболистов. Я понимаю людей, они думают: о, красивые девчонки, посмотрим, что они могут.
Но хотелось бы, чтобы сначала составляли списки лучших игроков, а потом, если кому-то хочется, списки самых красивых. Косметикой на матчах пользуемся, мы же девочки! Все равно хочется выглядеть хорошо, не важно в футбол ты играешь, или в кино, например, идешь», — цитирует футболистку женская пресс-служба сине-бело-голубых.
В текущем сезоне футболистка провела 10 матчей в женской Суперлиге, в которых не отметилась голами и результативными передачами.
- 12 июля 2022
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