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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче в Таиланде

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче в Таиланде
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В товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд) и завершилась победой манкунианцев со счётом 4:0.

На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. На 30-й минуте полузащитник Фред упрочил преимущество команды Эрика тен Хага. Через 3 минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте хавбек манкунианцев Факундо Пельистри установил итоговый счёт встречи.

По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2021/2022 на шестом месте. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 июля 2022, вторник. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Санчо – 12'   2:0 Фред – 30'   3:0 Марсьяль – 33'   4:0 Пельистри – 76'
Комментарии
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