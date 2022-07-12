«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче в Таиланде
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В товарищеском матче «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем». Игра прошла на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке (Таиланд) и завершилась победой манкунианцев со счётом 4:0.
На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. На 30-й минуте полузащитник Фред упрочил преимущество команды Эрика тен Хага. Через 3 минуты форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль довёл счёт до разгромного. На 76-й минуте хавбек манкунианцев Факундо Пельистри установил итоговый счёт встречи.
По итогам прошлого сезона «Ливерпуль» занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2021/2022 на шестом месте. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
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