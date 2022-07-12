Алексия Путельяс выбыла на 10-12 месяцев из-за разрыва крестообразной связки

Футболистка «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс перенесла операцию после разрыва крестообразной связки колена, сообщает пресс-служба каталонской команды.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Восстановление Путельяс займёт от 10 до 12 месяцев.
Напомним, Путельяс получила серьёзную травму во время тренировки женской сборной Испании в преддверии старта чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Позже у футболистки был диагностировал разрыв передней крестообразной связки колена.
Путельяс выступает за женскую команду «Барселоны» с 2012 года. В составе клуба футболистка пять раз становилась чемпионкой Испании, выиграла Лигу чемпионов и ряд других трофеев. С 2013 года Путельяс вызывается в женскую сборную Испании. По итогам прошлого года Путельяс стала обладательницей «Золотого мяча».
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