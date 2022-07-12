Агент Бийола: ждём итоги медобследования. Сегодня будет встреча с ЦСКА и «Удинезе»

Роберт Чибеж, агент словенского игрока московского ЦСКА Яки Бийола, рассказал о процессе перехода словенского игрока в итальянский «Удинезе». В минувшем сезоне итальянский клуб занял 12-е место в Серии А.

«Сейчас ждём итоги медобследования. Сегодня будет встреча с ЦСКА и «Удинезе», — сказал Чибеж в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Бийол выступает за ЦСКА с 2018 года, куда перешёл из словенского «Рудара» за € 400 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В прошлом сезоне Бийол провёл за ЦСКА 30 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее Чибеж заявил, что не обладает информацией о том, согласовали ли ЦСКА и «Удинезе» трансфер Бийола. Никто из ЦСКА ему ничего об этом не говорил.