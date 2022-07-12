Губерниев — о Медиалиге: Плющенко — гениальный фигурист, а футболист так себе

Известный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном выступлении прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко за футбольный клуб «БроукБойз» в Медиалиге.

«Если Плющенко будет бить по воротам, то ему ещё надо забить — я вратарь века. Евгений, как мне кажется, гениальный фигурист, а футболист так себе. Поэтому ему нужно будет постараться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее Плющенко заявил, что хотел бы сыграть за блогерскую футбольную команду на турнире в августе. Также фигурист рассказал, что провёл первую футбольную тренировку. Действующим победителем Медиалиги является команда 2Drots. Напомним, Губерниев является частью команды «БроукБойз».