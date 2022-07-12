Губерниев — о Медиалиге: Плющенко — гениальный фигурист, а футболист так себе
Поделиться
Известный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном выступлении прославленного российского фигуриста Евгения Плющенко за футбольный клуб «БроукБойз» в Медиалиге.
«Если Плющенко будет бить по воротам, то ему ещё надо забить — я вратарь века. Евгений, как мне кажется, гениальный фигурист, а футболист так себе. Поэтому ему нужно будет постараться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее Плющенко заявил, что хотел бы сыграть за блогерскую футбольную команду на турнире в августе. Также фигурист рассказал, что провёл первую футбольную тренировку. Действующим победителем Медиалиги является команда 2Drots. Напомним, Губерниев является частью команды «БроукБойз».
Комментарии
- 12 июля 2022
-
19:36
-
19:33
-
19:23
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:39
-
18:21
-
18:15
-
18:11
-
17:59
-
17:54
-
17:45
-
17:36
-
17:36
-
17:26
-
17:12
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:29
-
16:23
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:52
-
15:46
-
15:42
-
15:34
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
14:59
Партнерский контент