Экс спортивный директор «БроукБойз» — об уходе из клуба: мне плохое кино не интересно

Бывший спортивный директор клуба «БроукБойз», выступающего в Медиалиге, Артём Хачатурян рассказал, почему ушёл из любительской команды. Раньше Хачатурян был скаутом «Спартака» и «Монако», а затем создал клуб «Квазар».

«То, что Сергей Давыдов выходит на поле и не может бегать за мячами, для него является драмой. А потом он ускоряется разок и внезапно успевает за мячом, и происходит какое-то преодоление, для Дмитрия Егорова это тоже драма. Это можно продать. Дима – продажник. Хорошо, имеет право на существование, разумеется, но мне это плохое кино не интересно. Футбол даёт гораздо больше возможностей влиять на мир, чем плохое кино», — цитирует Хачатуряна Eurostavka.

Ранее Хачатурян рассказал, что он с тренером клуба «БроукБойз» Игорем Звездиным ушли из команды из-за того, что не видели в составе команды Сергея Давыдова.