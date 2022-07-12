Игорь Черевченко: предложения по работе есть, но они не из России

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о продолжении карьеры. В прошедшем сезоне Черевченко ушёл из подмосковной команды по ходу первенства, на тренерском мостике его сменил Сергей Юран.
«Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР. Пока я думаю. В ближайшее время вернуться к работе не получится — команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе», — цитирует Черевченко Sport24.
Напомним, Черевченко возглавлял «Химки» с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года. По итогам прошлого сезона химчане заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах команда обыграла «СКА-Хабаровск».
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