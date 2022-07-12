Германия — Испания: составы команд на матч женского чемпионата Европы — 2022
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Стали известны стартовые составы женских сборных Германии и Испании на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд. Встреча пройдёт стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Трансляция игры состоится на телеканале «Матч».
Сборная Германии: Фромс, Гвинн, Гендрих, Хегеринг, Раух, Обердорф, Дебриц, Магулль, Хут, Попп, Бюль.
Сборная Испании: Паньос, Уахаби, Леон, Паредес, Батлье, Александри, Гихарро, Бонмати, Кальдентей, Ш. Гарсия, Л. Гарсия.
Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующим победителем турнира является сборная Нидерландов.
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