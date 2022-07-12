Гол Хардер принёс сборной Дании победу в матче женского Евро-2022 с Финляндией

В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Дании встречалась с Финляндией. Игра прошла на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) и завершилась победой датской национальной команды со счётом 1:0.
На 72-й минуте встречи единственный гол забила нападающая сборной Дании Пернилле Хардер.
Женская сборная Дании набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы В чемпионата Европы — 2022. Команда Финляндии (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками сборных Дании и Финляндии по группе В являются национальные команды Германии (3) и Испании (3), который также проведут матч сегодня, 12 июля.
Чемпионат Европы среди женских команд пройдёт до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.
- 12 июля 2022
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