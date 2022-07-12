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Гол Хардер принёс сборной Дании победу в матче женского Евро-2022 с Финляндией

Гол Хардер принёс сборной Дании победу в матче женского Евро-2022 с Финляндией
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В матче второго тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 сборная Дании встречалась с Финляндией. Игра прошла на стадионе «МК (Денбай)» в Милтон-Кинс (Англия) и завершилась победой датской национальной команды со счётом 1:0.

На 72-й минуте встречи единственный гол забила нападающая сборной Дании Пернилле Хардер.

Женская сборная Дании набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы В чемпионата Европы — 2022. Команда Финляндии (0) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками сборных Дании и Финляндии по группе В являются национальные команды Германии (3) и Испании (3), который также проведут матч сегодня, 12 июля.

Чемпионат Европы среди женских команд пройдёт до 31 июля. Действующий чемпион Европы — женская сборная Нидерландов.

ЧЕ-2022 (ж). Группа B. 2-й тур
12 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Дания (ж)
Окончен
1 : 0
Финляндия (ж)
1:0 Хардер – 72'
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