Червиченко рассказал о двух причинах, почему клубы не хотят подписывать Дзюбу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о причинах, по которым клубы не хотят заключать контракт с экс-нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.
«Начну с того, что «Рубин» в Первой лиге – это какое-то недоразумение. Вообще, прошлый сезон был каким-то сезоном-недоразумением, сезоном незабитых решающих пенальти после 90-й минуты. Может ли Дзюба остаться в «Рубине», если не найдёт себе клуб? Смотря какой контракт предложит «Рубин». Казанцы могут финансово удовлетворить потребности Дзюбы, поэтому почему бы и нет. Казань — прекрасное место, платят там достойно. Но я не уверен, что много клубов хотят Дзюбу, и на это есть две причины. Первая – финансовые запросы. Вторая – деструктивные моменты, которые Дзюба может внести вообще в любой коллектив. В Казани ему точно не дадут разгуляться», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 12 июля 2022
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