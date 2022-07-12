«Жальгирис» и ХИК вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них латышский клуб «Рижская футбольная школа» на своём поле в основное время обыграл финляндский ХИК, однако в серии пенальти клуб из страны Суоми оказался сильнее, реализовав пять ударов против четырёх голов рижан «с точки».

В составе прибалтов в основное время голами отличились Артур Зюзин и Стефан Панич, Мурило отквитал один гол. Финны вышли в следующий квалификационный раунд турнира.

В другом матче литовский «Жальгирис» на своём поле минимально обыграл косовский «Балкани». Гол на свой счёт записал Матиас Ойевуси. В первом матче команды сильнейшего не выявили, поэтому благодаря сегодняшней победе литовцы вышли в следующий раунд квалификации.