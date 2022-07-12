«Жальгирис» и ХИК вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них латышский клуб «Рижская футбольная школа» на своём поле в основное время обыграл финляндский ХИК, однако в серии пенальти клуб из страны Суоми оказался сильнее, реализовав пять ударов против четырёх голов рижан «с точки».
В составе прибалтов в основное время голами отличились Артур Зюзин и Стефан Панич, Мурило отквитал один гол. Финны вышли в следующий квалификационный раунд турнира.
В другом матче литовский «Жальгирис» на своём поле минимально обыграл косовский «Балкани». Гол на свой счёт записал Матиас Ойевуси. В первом матче команды сильнейшего не выявили, поэтому благодаря сегодняшней победе литовцы вышли в следующий раунд квалификации.
- 12 июля 2022
-
22:39
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:57
-
21:51
-
21:40
-
21:37
-
21:21
-
21:12
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:41
-
20:37
-
20:30
-
20:22
-
20:05
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:36
-
19:33
-
19:23
-
19:05
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:39
-
18:21
-
18:15
-
18:11