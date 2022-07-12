Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жальгирис» и ХИК вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Жальгирис» и ХИК вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 12 июля, состоялся ряд матчей в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них латышский клуб «Рижская футбольная школа» на своём поле в основное время обыграл финляндский ХИК, однако в серии пенальти клуб из страны Суоми оказался сильнее, реализовав пять ударов против четырёх голов рижан «с точки».

В составе прибалтов в основное время голами отличились Артур Зюзин и Стефан Панич, Мурило отквитал один гол. Финны вышли в следующий квалификационный раунд турнира.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 18:30 МСК
Рижская футбольная школа
Рига, Латвия
Окончен
2 : 1
4 : 5
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Зюзин – 48'   2:0 Панич – 56'   2:1 Мурило – 75'

В другом матче литовский «Жальгирис» на своём поле минимально обыграл косовский «Балкани». Гол на свой счёт записал Матиас Ойевуси. В первом матче команды сильнейшего не выявили, поэтому благодаря сегодняшней победе литовцы вышли в следующий раунд квалификации.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
12 июля 2022, вторник. 19:00 МСК
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Окончен
1 : 0
ДВ
Балкани
Сува-Река, Косово
1:0 Ойевуси – 97'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022