Юран: Адеми сказал, что готов помогать «Химкам»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил возвращение из аренды нападающего «Падерборна» Кемаля Адеми. Форвард ушёл в немецкий клуб в январе 2022 года.
«Во-первых, у Кемаля контракт с «Химками». Во-вторых, он только второй день как присоединился к команде после травмы. Сейчас Адеми работает по индивидуальной программе. Пообщался с ним, объяснил свои требования. Поэтому пока сложно что-то говорить. Кемаль сказал, что у него есть желание, что он вернулся помогать команде не только на словах, но и на деле. Посмотрим», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
Напомним, в конце января текущего года Адеми перешёл в немецкий клуб «Падерборн» на правах аренды до конца сезона-2021/2022. Швейцарский футболист стал игроком «Химок» в августе 2021 года.
Новость по темеКемаль Адеми вернулся в «Химки» после аренды в «Падерборне»
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