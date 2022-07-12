Якубко: думаю, «Зениту» уже сейчас можно вешать золотые медали на шею

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко оценил уровень конкуренции в Российской Премьер-Лиге. Форвард сравнил «Зенит» со «Спартаком».

«Думаю, да, «Зениту» уже сейчас можно вешать золотые медали на шеи. Там неограниченный бюджет, очень много денег. Они покупают всё лучшее на футбольном рынке России. На данный момент у них нет конкурентов в Премьер-Лиге. Кто может оказать им сопротивление? «Спартак» точно нет. Тяжело найти команду, которая могла бы сейчас сопротивляться Питеру», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

Напомним, Гильермо Абаскаль сменил на тренерском посту «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли, с которым московская команда выиграла Кубок России по итогам сезона-2021/2022.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: