«Спартак» отказался от идеи заключения контракта с Налдо

«Спартак» не станет заключать контракт с 33-летним бразильским защитником Налдо, сообщает Metaratings.
По информации источника, спортивный департамент московской команды не считает этот трансфер целесообразным. Также с точки зрения финансовой составляющей возможной сделки возникли сложности.
Ранее сообщалось, что Налдо близок к переходу в «Спартак». На данный момент бразильский футболист находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с турецким клубом «Антальяспор». В минувшем сезоне Налдо принял участие в 38 матчах за «Антальяспор» во всех турнирах и забил пять голов.
Напомним, с 2016 по 2017 год Налдо защищал цвета «Краснодара». Всего за «быков» защитник провёл 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Также бразилец выступал за «Гремио», «Крузейро», «Гранаду», «Удинезе», «Спортинг», «Эспаньол» и другие команды.
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