Валерий Кечинов: с нынешним составом «Спартак» не будет бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможностях московского клуба навязать борьбу «Зениту» в РПЛ.

«В первую очередь «Спартаку» нужно укрепить место центрального защитника, где играл Жиго. В матче с «Зенитом» были огромные проблемы как раз в защите. Сложно говорить про состав — укомплектован он или нет, потому что мы не знаем какие задачи стоят перед «Спартаком» после десятого места в прошлом сезоне. Понятное дело, что за золото такой состав бороться не будет, потому что «Зенит» показал — он на две головы сильнее. А вот за место в тройке такому составу по силам побороться при удачном стечении обстоятельств, везении и хорошем старте», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.