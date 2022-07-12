Андрей Червиченко заявил, что у клубов РПЛ нет боязни играть в еврокубках

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал об отношении игроков и руководств российских клубов к еврокубкам. Ранее российским командам запретили выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги конференций.

«Странное какое-то заявление Полоза. Может быть, какие-то молодые игроки могут робеть перед игроками того же «Ливерпуля». Но я не думаю, что есть какая-то боязнь у клубов РПЛ. Возможно, есть нервное напряжение или ответственность, но это никак не боязнь. Я бы такой термин точно не применял бы», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

УЕФА не разрешил российским клубам выступать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/2023. Ранее стало известно, что УЕФА планирует рассмотреть статус российских клубов и сборной, а также вопрос их участия в соревнованиях под своей эгидой.